D'Anne Faber ass no 12 Joer an England erëm zréck zu Lëtzebuerg. An der neier Saison vun Anne's Kitchen exploréiert hatt, wat eis Heemecht esou schéi mécht. Iwwert 12 Episode fiert d'Anne uechter d'Land a mécht lauter Saachen, déi fir hatt 'typesch Lëtzebuerg' sinn: op der Mousel fëschen, mat de Scouten op engem Camp kachen, op der Sprangprëssioun sprangen a vill aneres.

Néierens op der Welt gëtt et eng Plaz, wou ee souvill Streetfood fënnt wéi hei.



An dëser Episod huelen ech Iech mat op ee vu menge Liiblingsmäert, fir authentesch Streetfood-Snacks z’iessen. Et geet an e Michelin-Stär-Restaurant, dee joerhonnerten-al thai Rezepter rëm nei opliewe léisst. An ech landen am bekanntste Streetfood-Restaurant vu Bangkok an dierf do beim Kachen nokucken.