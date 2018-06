ArtBox (16.06.2018) All Woch si mir mat engem Kënschtler ënnerwee an kréien en Abléck an säin Alldag.

Dem Elisabet Johannesdottir hir Passioun ass d’Schauspillerei. Si huet schon a sëllege grousse nationalen an internationale Produktioune matgespillt an dat am Theater an am Kino.

An de 90 Sekonnen spillt den Duo Borisowitsch & Jhang en Extrait aus dem aktuelle Stéck „Nain porte quoi?