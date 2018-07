REPLAY: Dës Woch an der Artbox

ArtBox (07.07.2018) All Woch si mir mat engem Kënschtler ënnerwee an kréien en Abléck an säin Alldag.

Am Film geet et ëm den éischte schwaarze Lëtzebuerger Jacques Leurs, deen 1968 gestuerwen ass. De Fränz Hausemer huet eis méi iwwert déi ganz emouvant Geschicht erzielt. Doniewent konnte mir och schonn e bësschen a säin neien Album eralauschteren, deen hie mat sengem aktuelle Musekprojet „Minotaure du Nord“ opgeholl huet.

An de 90 Sekonnen gëtt et en Extrait vum Danzspektakel „Encontros“ vun der Moa Dance asbl., deen nach bis de Sonndeg an der Abtei Neimënster ze gesinn ass.