ArtBox (19.01.2019) All Woch si mir mat engem Kënschtler ënnerwee an kréien en Abléck an säin Alldag.

Sie këmmert sech a ganz ville Produktiounen hei am Land ëm déi richteg Optik am Theater. Dat fänkt bei de Kostümer un an hält bei den Requisiten op. Mir hu si hannert d'Kulissen an an hiren Atelier begleet.



Wat leeft!?



- Expo "Windways" vum Tina Gillen bei Nosbaum Reding

- Theater "Biedermann und die Brandstifter" zu Beetebuerg

- Concert "Tom Odell" am Atelier

- Poetry Slam am Kulturhaus zu Nidderanven

- Den John Rech gëtt den neien Direkter vum Kulturzenter "OpderSchmelz" zu Diddeleng