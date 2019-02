Artbox

REPLAY: Dës Woch an der Artbox De Schrëftsteller Jhemp Hoscheit "Märd alors" heescht säin neie Cabaretsprogramm an "Wootleche Krich" säin neie Roman. vum Jenny Fischbach Leschten Update: 03.02.2019, 08:14:16

0 Commentaire(n)

E-Mail schécken



Tweet Themen Kultur ArtBox (02.02.2019) All Woch si mir mat engem Kënschtler ënnerwee an kréien en Abléck an säin Alldag. De Jhemp Hoscheit lieft fir d'Schreiwen an dat scho laang. De fréiere Franséisch-Proff bréngt Kabaräsprogrammer, Romaner a Kannerbicher eraus. Ee vu senge Romaner "Perl oder Pica" ass scho verfilmt ginn. Den Ament ass e mam Museker Julien Arpetti mat dem satiresche Joresréckbléck "Märd alors" uechtert d'Land ënnerwee a liest fir d'Kanner aus dem Buch "De Schmunzel". Viru kuerzem koum och de Roman "Wootleche Krich" eraus.



Wat leeft!?

- Expo Martin Paaskesen

- Vicky Krieps kritt den däitsche Fernsehpräis

- D'Headliner vum Festival "Siren's call" si bekannt



Wat leeft?! (02.02.2019) Expo, Theater, Konzerten, Events: den Agenda vun der Télé



D'Artbox ëmmer samschdes um 19.00 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou d'Emissioun duerno och am Replay ze fannen ass.







All Woch si mir mat engem Kënschtler ënnerwee an kréien en Abléck an säin Alldag.