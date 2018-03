X

Den éischten Diesel-Motor ass viru ronn 120 Joer gelaf. Säin Erfanner, de Rudolf Diesel, wollt e Konzept, dat d’Energie méi effizient ëmsetzt, ouni d’Elektrik eens gëtt, an e manner geféierleche Sprit asetzt. Dat alles ass dem Selbstzünder gelongen.



Spuersam ass den Diesel nach ëmmer. An esoulaang aleng den CO2 de grousse béise Gas war, hu mir se massiv kaaft. Iwwert d’Haltschent vun eise Gefierer. Elo wou mir gewuer ginn, dass d’Stéckoxider a Steppspartikelen déi däischter Säit vun der Médaille sinn, stellt d’Fro sech aneschters.



Mir hunn hei dräi Golfen. Diesel, Benzin, Elektro. Mir si keng Ëmweltingenieuren. Mä mir kënnen Iech awer soen, wéi déi Alternativen sech op Spaass a Portmonni auswierken.



Mä fir d’éischt volltanken. Wat beim Elektroauto schonn emol e puer Stonnen dauert. Dofir fänke mir mat den zwee Verbrennungsmotoren un. Mir maachen en Tour: Stadverkéier, Landstrooss, Autobunn. Et geet net dorëms, dee séiersten ze sinn. Mir wëlle wëssen, wien dee spuersamsten ass.



25 Kilometer Stadverkéier ass ganz einfach pur Péng am Déngscht vun der Wëssenschaft. Mä et ass och leider e groussen Deel vun eisem Alldag. A vum Verbrauch hir ass et deen duuschteregsten. Dat läit um Stop-a-Go-Verkéier. Bei all Ufueren muss een déi ganz Mass erëm a Beweegung setzen. Dat kascht vill Energie. An do huet de Pascal mam TSI e klenge Virdeel: säin Auto ass 60 Kilo méi liicht.



De Serge dogéint huet mam TDI méi Dréimoment, ganz genee 370 Newtonmeter, dat sinn 120 Nm wéi de Golf TSI. E fetten Dréimoment bedeit, dass ee manner Dréizuel brauch fir vill Kraaft. An dass ee mam Diesel dacks e Gang méi héich ënnerwee ass wéi mam TSI. Wat gutt fir de Verbrauch ass.



Den Benzinner brauch méi Dréizuelen, mä leeft dofir méi roueg. An d’Fuerleeschtunge si mat 150 Päerd fir allebéid quasi identesch. Grad esou wéi hir labber Interpretatioun vun Normwäerter.



Beim TDI läit de Verbrauch no der Landstrooss e gutt Stéck iwwert dem Wäert am Katalog. Mä elo geet et op d’Autobunn, an do kinnt d’Moyenne nach erof goen, well et ass deen Terrain, wou den Diesel säi Verbrauchsvirdeel wierklech ausspille kann.



Bei méi héiche Vitesse klëmmt de Verbrauch vum Benzinner effektiv méi séier wéi dee vum Diesel. An do hëllet et emol net, dass den TSI hei 500 Kubik manner huet.



Zwee Golfe mat 130 iwwert Bierg an Dall ze beweegen, verlaangt déi selwecht Quantitéit Energie. Zäit fir pädagogesch ze ginn. Konstruktiv huet den Diesel e bessere Wierkungsgrad, setzt also déi am Sprit enthalen Energie besser a Bewegung ëm.



Den Diesel brennt vläicht méi schlecht, mä en huet méi Power. An engem Liter Diesel stécht méi Energie wéi an engem Liter Benzin. A well den Dieselsmotor och nach méi effizient ass, wäert en Diesel ëmmer manner Liter brauche wéi e Benzinner.



Aus dem Labo zeréck op d’Pompel. Verdict: 6 Liter op 100 fir den TDI, 7 Liter fir den TSI. A well de 95er och nach méi deier ass, kaschten 100 Kilometer mat engem TDI ronn zwee Euro manner. Mä den Diesel-Golf ass am Akaf e gutt Stéck méi deier, a fir déi Präisdifferenz kann een 140’000 Kilometer mam TSI fueren. Eréischt duerno gëtt den Diesel am Sprit méi bëlleg. Op sech do en Diesel nach wierklech rentéiert, muss jidderee fir sech décidéieren.



Mä mir hu jo nach en Elektro-Golf. Deem seng Batterie ass an der Tëschenzäit voll gelueden a versprécht eis 177 Kilometer Autonomie. An da maache mir d’Heizung aus. Plus 56 Kilometer Autonomie!



Am Stadverkéier ass den e-Golf e Genoss. Kee Kaméidi, kräftegen Untrëtt. Mat 136 Päerd, also 100kW, brauch een sech iwwer Land net ze verstoppen. Mä hei mierkt een, dass Vitesse richteg vill Energie kascht. Op der Autobunn fält d’Autonomie extrem séier.



Dem e-Golf seng Batterie kascht 17’000 Euro a weit 345 Kilo. Fir onmgeféier esouvill Energie ze späicheren wéi a 4 Liter Diesel... Mä e Verbrennungsmotor gëtt sech net nëmme mat Sprit zefridden. Hien brauch och Sauerstoff. A klaut sech deen ongefrot an ouni ze Bezuelen aus der Loft.



Finanziell huet den Elektro-Golf mat 35’500 Euro keng Chance, och wann e voll équipéiert ass. Mat der Präisdifferenz huet e Golf TSI Sprit fir déi éischt 160’000 Kilometer. A lueden ass och nëmmen doheem gënschteg. Do kascht eng Kilowattstonn je no Stroumtarif ëm déi 10 Cent. Dat mécht fir 100 Kilometer 2,40 Euro, also finanziell duerchaus attraktiv. Mä op den ëffentleche Chargy-Borne kascht eng Kilowattstonn tëscht 20 an 30 Cent. An da leien d’Elektrizitéitskäschten op engem Niveau mam Diesel.



Et geet bei dëser Debatt jo net nëmmen ëm Suen. Den Dieselgate ass jo entstanen, well Firme bei Ofgaswäerter gefuddelt hunn. Net dass et technesch onméiglech wier, den Diesel propper ze kréien. Mä dat giff 2’000 Euro pro Auto kaschten. An d’Marketingleit waren iwwerzeegt, dass d’Clienten déi Suen léiwer a Felgen an Infotainment stieche wëllen.



En Elektroauto mat Wand a Sonn opzelueden ass sécher gréng a gutt fir d’Loft. Mä Batterie wuessen net op Beem an hir Produktioun mécht och vill Dreck. Um Enn ass et also schwéier e kloere Rot ze ginn. Ausser vläicht allgemeng manner ze fueren...