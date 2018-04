X

Et gëtt eng Wüst an déi mir priedegen. An eng Kierch wou ëmmer méi Leit dra bieden. Déi eng wëllen esou e puer Zentimeter méi no un den Himmel réckelen. Déi aner hu verstanen, dass doduerch vill Mënz an den Afferstack fléisst. Sënne wéi Gewiicht, Verbrauch a Präis kritt een an der Kirch vum SUV gäre verzien. Mä elo kënnt d’Inquisitioun.



Op der Folterbänk: de Volvo XC40, Auto vum Joer a bis elo klengste Schweden-Jeep. An de BMW X2. Fonkelnei a Fashionista. Den hippe Brudder vum braven X1. Zwee sougenannte Premium-Kompakt-SUV’en. Woubäi d’Thema Premium vum BMW eng Grëtz méi iwwerzeegend ëmgesat gëtt. De Volvo ass net schlecht, mä plazeweis manner “skandichic” wéi seng grouss Bridder. Leit, déi d’70er nach materlieft hunn, wäerten déi orange Säiteverkleedungen an den XC40-Dieren erëm erkennen. Deemools huet een dat nach als bëllegen Tapis-Plain an enger Disco verschafft.



Mä de Volvo revanchéiert sech mat confortabele Sëtzer a gudder Iwwersiichtlechkeet. Beim X2 huet een am Verglach d’Gefill an engem smarte, gutt équipéierte Bunker ze sëtzen. Wat och ka gefalen.



Béid Kandidaten hunn eng biblesch laang Lëscht vu Sécherheetsassistenten. Verschiddener extrem wäertvoll, anerer just nerveg. Si alleguer opzelëschte wier langweileg. Et feelen am Fong geholl nëmme Fallschirm, Rettungsboot, Séisswaasser fir zwou Wochen an eng Bibel.



A menger privater Hell gëtt et allerdéngs eng Plaz ganz no beim Feier. Fir déi Volvo- a BMW-Ingénieuren, déi décidéiert hunn, dass déi Saachen, déi ech ofgeschalt hunn, well se mech irritéieren, no all Start automatesch erëm aschalten.



Wat eis da bei d’Ergonomie vun de ville Funktioune bréngt. An do gewënnt de BMW. Säi Menü ass vläicht net deen iwwersiichtlechsten, mä op d’mannst ginn et hei ëmmer verschidde Weeër fir bei déi richteg Léisung ze kommen: entweder Touchscreen oder de prakteschen Dréiknäppchen, deen ee quasi blann bedénge kann.



Bei Volvo sinn Ecran a Menü net schlecht, mä et ass awer en Nodeel, dass een ëmmer genee kucke muss, wou ee grad mam Fanger hindréckt, besonnesch iwwert dem Fueren. Iwwert dem Fueren um Smartphone fummelen kascht zwee Punkten an 145 Euro. Um Touchscreen d’Temperatur vun der Klima änneren ass zwar gratis, mä sécherheetstechnesch net déi beschte Léisung.



Dat hei ass de Misch. Eist Präzisiounsinstrument fir Raumgefill. Wou e Misch erapasst, sëtzt ee gutt. A fir emol direkt virzegräifen: kee vun eise Kandidaten ass eng Familljekutsch fir déi grouss Rees. Beim X2 sëtzt een hannen däischter a gefillsméisseg enk. De Volvo ass an der zweeter Rei wuel méi lëfteg. Mä d’Sëtzbänk ass kuerz an déif. Alles an allem bei kengem e Plaséier. Dat hei si méi Moudenaccessoiren a manner Schaffpäerd. Och bei der Mall dierf ee sech keng Wonner erwaarden. Et geet duer fir d’Kanner an d’Schoul ze féieren, an am direkte Verglach ass d’Mall vum X2 e bësse manner kleng wéi déi vum Volvo.



Offroad-Ambitioune soll ee beim BMW direkt vergiessen. D’Traktioun ass wuel net schlecht, mä d’Buedemfräiheet kaum besser wéi bei enger normaler Limousine. Den XC40 ass méi héich op de Patten a setzt dofir méi spéit op. En huet allerdéngs eng weider SUV-Qualitéit: räichlech Speck op der Wo. 1900 Kilo mat Chauffer. Esouguer mam Serge hannert dem Steier ass de BMW 100 Kilo méi liicht.



Fir d’Mass ze beweegen, setze béid Konkurrenten op ähnlech Mëttel: 4-Zylinder-Turbodiesel, Allrad, 8-Gang-Automatik. Do misst jo eigentlech och bal dat selwecht erauskommen. Oder? Si hunn allebéid 190 Päerd, wat räichlech duergeet fir virun ze kommen. De Volvo-Diesel ass net lues, mä kritt awer hei den zweete Präis. D’Volvo-Automatik brauch ëmmer eng hallef Gedenksekonn ze laang an och akustesch kléngt den D4 net wierklech Premium. An en ass och nach e bësse méi duuschtereg wéi den 20d vu BMW. E gudde Liter méi op 100 w.e.g., de Präis vu Gewiicht a Loftwidderstand.



Esoubal Kéiere kommen leet de BMW weider Punkten op säi Spuerbuch. Den X2 baséiert op engem vir gedriwwene Chassis, dee vum ActiveTourer. Wat e bëssen de markentypesche Feedback verwässert. Mä verglach mam Volvo ass e kloer méi sportlech. Et fënnt een déi BMW-typesch Dynamik erëm. Den X2 läit straff op der Strooss, d’Lenkung ass direkt, mä et muss ee Kompromësser beim Confort maachen.



Den X2 geet besser, brauch manner, an zierkelt méi rabiat duerch d’Kéieren. An ass domat logescherweis den dynamesche Gewënner. D’Fro ass awer, op dat déi priomär Qualitéite sinn, déi ee sicht, wann een en SUV keeft. Et sinn aner Saachen, déi de Volvo besser kann. De Volvo ass méi confortabel, en ass net esou haart gefiedert, et huet ee méi Plaz, d’Karosserie ass méi iwwersiichtlech... Ech mengen, no engem laangen Tournage-Dag klëmmt een aus dem XC40 manner gebrauch eraus wéi aus dem X2.



Si gläichen sech ënnert dem Blech allerdéngs méi wéi ee kinnt mengen. Volvo a BMW hunn deelweis déi selwecht Fournisseuren. Fir Hifi oder automatesch Boîten. Doduerch deelen déi zwee dann och eng extrem irritant Sécherheetsspär. Fir d’Richtung z’änneren, muss ee bei BMW e Knäppchen drécken, bei Volvo zweemol um Schalthiewel zéien. Fléissend Manövréieren ass do net méiglech: ARGHHH!!! Dat huet näischt mat Sécherheet ze dinn, et nervt nëmmen!



An d’Präiser maache mäi Blutdrock net besser. Volvo ass vläicht e bësse manner gourmanzesch wéi BMW. Mä net vill. Ënnert 30’000 leeft näischt. Dat hei si keng bëlleg Autoen. Déi 50’000 vum gutt gerëschten Test-Volvo géife labber e V60 mat Allrad bezuelen, dee méi Plaz bitt. Eise voll équipéierten X2 huet esouguer 56’000 Euro kascht. Fir 1’000 Euro manner kritt een en 335d xDrive Touring mat sechs Zylinder, 300 Päerd, Allrad, besserem Chassis a méi Plaz. Ech wees op jidder Fall, wouhi meng Sue géife goen. Mä mir priedege jo bekanntlech an enger Wüst.