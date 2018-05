X

1997 – do goungen nach siwe Knäppercher op der Schreifmaschinn duer fir sech duerch déi ganz Mercedes-Gamme ze buschtawéieren: C, E, G, M, S, L a K. Mä dunn huet Daimler den „A“ fir sech entdeckt. Deemools eng kleng Revolutioun.



Haut, 20 Joer drop si mir scho bei Generatioun 4 ukomm.



Op den éischte Bléck kinnt ee mengen, dat wier nëmmen eng besser Fréijoersbotz. Effektiv huet de Virgänger de Mérite vum ästhetesche Quantesprong, mä fir den neie Modell huet Mercedes seng Jugendsprooch nach emol nogeschäerft: de Blech e bësse méi glat, d’Luuchte méi schmuel. Op d’mannst wann een e puer Dausend Euro an divers Design-Packagen investéiert, gesäit dat alles richteg modern an dynamesch aus. Mä wann ee ganz genee kuckt, mierkt een, dass et plazeweis un där Substanz feelt, déi esou typesch fir d’Marque ass… oder war.



Déi schéin Auspuffblenden sinn näämlech nëmme Fake. De richtegen Auspuff ass hannendru verstoppt. Et ass net den éischte Modell, wou Mercedes esou fuddelt. Mä ech muss ëmmer erëm de Kapp rëselen. Et ass bëllegen Tuning, deen iergendwéi net bei de sérieuxen Image passt.



Mä déi nei A-Klass ass eben net fir almoudesch Auspuff-Fetischisten, mä fir “Digital Natives”, déi schonn als Bébé op Écranen ronderëm getatscht hunn.



E klassescht Cockpit mat analogen Instrumenter gëtt et guer net méi. Si ginn ersat duerch zwee Écranen – ee virum Chauffer, een an der Mëtt – déi ee mat klengen taktile Knäppercher um Steierrad oder engem groussen Touchpad an der Mëttelkonsol bedénge kann. Standard sinn 7-Zoll-Ecranen. Wie bei senge Passagéier richteg Androck maache wëllt, muss awer dës Cinemascope-XXL-Versioun bestellen. En Upgrade fir minimum 2’000 Euro...



De risege Splitscreen gesäit awer net nëmme gutt aus. En ass wierklech praktesch. Verschidde Funktiounen, déi een net all Dag brauch, muss een heiansdo an de Menuer sichen. Mä soss ass den MBUX (“Mercedes-Benz User Experience”) wierklech intuitiv ze bedéngen. Et brauch een och net ze fäerten, dass déi kleng Touchpads ze fummeleg sinn. Och ouni réng Pianistefangere gëtt ee gutt eens domatter.



Den Intérieur hält awer och déi traditionell Wäerter wéi eng impeccabel Finitioun oder en iwwersiichtlechen Tableau héich. Op der Réckbänk ass et awer nach ëmmer zimlech enk, obwuel déi nei A-Klass 12 Zentimeter méi grouss ass. D’Mall par contre ass elo eng Grëtz méi geräimeg.



Wann een de Mercedes-Marketingsleit nolauschtert, kinnt ee mengen, déi nei A-Klass wier virun allem eng Tablette mat véier Rieder drun. Mä déi éischt Kilometer laanscht déi kroatesch Côte weisen: hei hunn net nëmmen IT-Hipster mat entwéckelt, mä och richteg Ingénieuren, déi sech beispillsweis mat Fuerwierker auskennen. De Virgänger war fir e Mercedes schonn ongewinnt sportlech. Elo gouf nach e bëssen un der Confort-Schrauf gedréint.



An d’Resultat léist sech weisen. D’A-Klass huet e richtege gudde Floss mat der néideger Dynamik an dem néidege Confort. Déi nei A-Klass kinnt an hirem Segment definitiv déi nei Referenz a Saache Stroosselag ginn.



Bei der Leeschtung dogéint ass nach Loft no uewen, op d’mannst beim Diesel. Do sinn 116 Päerd fir de Moment dat Héchst vun de Gefiller. Den A180d wierkt ëmmer e bëssen ugestrengt, och wann en dat elo akustesch besser verstoppt kritt.



D’Motorepalett ass mat engem Diesel an zwee Bensinner (A200 mat 163PS respektiv A250 mat 224PS) nach zimlech iwwersiichtlech. Richteg laang ass par contre d’Optiounslëscht fir Assistenzsystemer, mat deenen een de klengste Benz op de Sécherheetsniveau vun enger S-Klass héich rëschte kann, virausgesat de Verdeedegungsbudget ass grouss genuch.



Eng Assistentin ass awer ëmmerhi serieméisseg: d’Sproocherkennung. Ähnlech wéi Siri oder Alexa versteet d’A-Klass net nëmmen eenzel präzis Kommandoen, mä och méi komplex Formulatiounen. En typeschen Dialog:

Mercedes! Mir ist warm.

Ich reguliere die Temperatur auf 17,5 Grad

Wie ist das Wetter in Luxemburg?

Es ist sonnig bei 24 Grad.



Parallel ginn um Écran d’Wiederprévisioune fir Lëtzebuerg ageblennt. Wann een hongereg ass, sicht d’Privatsekretärin déi nootste Restauranten aus. Bei zevill exotesche Wënsch muss si awer passen.



Kannst Du auch Luxemburgisch sprechen?

Das ist jetzt aber nicht nett...

Dann erzähl mir einen Witz!

Deutsche Ingenieure sind nicht für Ihren Humor bekannt.



D’Stuttgarter Comptablen iwweregens och net. Fir alles wat flott ausgesäit oder Spaass mécht, wéi den 3D-Navi mat „réalité augmenté“, schreiwen si eng Extra-Facture. Et muss een sech wierklech net ustrengen fir d‘40‘000 ze sprengen. An ënnert 28‘300 Euro leeft guer näischt. Dat ass eng zolitt Präisdeierecht. Sécher, déi nei A-Klass ka méi an alles besser wéi hire Virgänger. Mä den ale Modell war nach 2‘300 Euro méi bëlleg. Soit, de Präis fir eng flott Vakanz a Kroatien…