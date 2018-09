© Ricardo Vaz Palma

"Bad Banks" ass eng Tëlee-Serie mat 6 Episoden, produzéiert vu "Letterbox Filmproduktion" an Iris Production, mat ënnert anerem de Lëtzebuerger Schauspiller Désirée Nosbusch a Marc Limpach.Déi Jonk Invenstementbankerin Jana Liekam (Paula Beer) verléiert hiren Job beim "Crédit International" zu Lëtzebuerg. Op Recommandatioun vun hirer fréierer Cheffin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) hin ass déi nei Aarbecht bei enger grousser Bank zu Frankfurt séier fonnt. D'Jana geréit do awer an eng Spiral vu Muechtspillercher a Manipulatioun.Ëmmer samschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg (1. Programm) an am Livestream op RTL.lu. Am Replay ass d'Emissioun eng Woch laange ze gesinn.Die junge Investmentbankerin Jana Liekam wird von der Crédit International Financial Group (CI), einer internationalen Großbank mit Sitz in Luxemburg, plötzlich gefeuert. Angeblich hat sie einen schweren Fehler gemacht. Für den war jedoch ihr Vorgesetzter Luc Jacoby verantwortlich, der zudem der Sohn des Chefs der CI ist.Unerwartet bekommt Jana Hilfe von der Chefin des Investmentbankings der CI, Christelle Leblanc. Leblanc bietet Jana ihr Netzwerk an und vermittelt ihr einen Job in Frankfurt bei der konkurrierenden DEUTSCHEN GLOBAL INVEST (GLOBAL), wo der charismatische Gabriel Fenger neuer Chef des Investmentbankings ist.Jana will nur kurz in der DEUTSCHEN GLOBAL INVEST bleiben, um sich für ihre schmachvolle Entlassung zu rehabilitieren, danach will sie zurück zu ihrem Freund Noah und dessen kleiner Tochter Flo, mit denen sie in Luxemburg glücklich zusammen lebt.Man ahnt, dass Leblanc bald eine Gegenleistung von Jana erwarten wird.