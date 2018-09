Déi lëtzebuergesch-däitsch Koproduktioun kuckt op d'Intrigen, d'Muechtspillercher an d'Manipulatioun am Bankesecteur.

"Bad Banks" ass eng Tëlee-Serie mat 6 Episoden, produzéiert vu "Letterbox Filmproduktion" an Iris Production, mat ënnert anerem de Lëtzebuerger Schauspiller Désirée Nosbusch a Marc Limpach.Déi Jonk Invenstementbankerin Jana Liekam (Paula Beer) verléiert hiren Job beim "Crédit International" zu Lëtzebuerg. Op Recommandatioun vun hirer fréierer Cheffin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) hin ass déi nei Aarbecht bei enger grousser Bank zu Frankfurt séier fonnt. D'Jana geréit do awer an eng Spiral vu Muechtspillercher a Manipulatioun.Ëmmer samschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg (1. Programm) an am Livestream op RTL.lu. Am Replay ass d'Emissioun eng Woch laang ze gesinn.

Leblanc lockt Jana nicht ohne Hintergedanken mit Insiderinformationen über ein anstehendes milliardenschweres Geschäft, von der die Branche noch nichts weiß: Leipzig2025, eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas, soll neu finanziert werden. Jana lehnt ab. Das ist ihr alles zu heiß. Ein paar Stunden später sitzen Fenger und Jana vor Leipzigs Oberbürgermeister Schultheiß. Jana bemerkt, dass er schwer krank ist. Sie will ein Angebot auf die Beine stellen, dass schneller zustande kommt, als das der Konkurrenz. Jetzt fordert Leblanc ihre Gegenleistung ein: Angeblich manipuliert die DEUTSCHE GLOBAL ihre Bilanz im großen Stile. Jana soll Informationen und Beweise dazu esorgen ...