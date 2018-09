Déi lëtzebuergesch-däitsch Koproduktioun kuckt op d'Intrigen, d'Muechtspillercher an d'Manipulatioun am Bankesecteur.

© RTL Télé Lëtzebuerg

"Bad Banks" ass eng Tëlee-Serie mat 6 Episoden, produzéiert vu "Letterbox Filmproduktion" an Iris Production, mat ënnert anerem de Lëtzebuerger Schauspiller Désirée Nosbusch a Marc Limpach.Déi Jonk Invenstementbankerin Jana Liekam (Paula Beer) verléiert hiren Job beim "Crédit International" zu Lëtzebuerg. Op Recommandatioun vun hirer fréierer Cheffin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) hin ass déi nei Aarbecht bei enger grousser Bank zu Frankfurt séier fonnt. D'Jana geréit do awer an eng Spiral vu Muechtspillercher a Manipulatioun.Ëmmer samschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg (1. Programm) an am Livestream op RTL.lu. Am Replay ass d'Emissioun eng Woch laang ze gesinn.

Eine verschleppte Grippe und die Arbeit rund um die Uhr lassen Jana körperlich zusammenbrechen. Und wieder ist Christelle zur Stelle. Jana hat inzwischen durch Recherchen in Bahrain herausgefunden, dass die DEUTSCHE GLOBAL INVEST dort eine illegale Briefkastenfirma namens „Silver Mountain" besitzt.



Leblanc will, dass Jana ihr Beweise dafür liefert. Im Gegenzug besorgt sie einen Investor, den englischen Hedgefondmanager, Felix Bender, den Jana braucht, um Leipzig2025 erfolgreich abzuschließen. Um an Informationen für Leblanc ranzukommen, muss Jana sich an Fenger halten, zu dem sie eine besondere Nähe aufgebaut hat. Doch Jana bekommt Skrupel ihn auszuspionieren.



Schließlich kommt sie an Beweise, deren Sprengkraft Janas Vorstellungen übersteigt: Zufällig beobachtet sie ein heimliches Treffen

des Vorstands der GLOBAL, Robert Khano, mit seinem Kollegen bei der CI, Ties Jacoby. Jetzt ahnt sie, wie alles zusammen hängt. Es geht hier um nichts weniger als eine heimliche Fusion der beiden Großbanken.