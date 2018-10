© RTL Télé Lëtzebuerg

"Bad Banks" ass eng Tëlee-Serie mat 6 Episoden, produzéiert vu "Letterbox Filmproduktion" an Iris Production, mat ënnert anerem de Lëtzebuerger Schauspiller Désirée Nosbusch a Marc Limpach.Déi Jonk Invenstementbankerin Jana Liekam (Paula Beer) verléiert hiren Job beim "Crédit International" zu Lëtzebuerg. Op Recommandatioun vun hirer fréierer Cheffin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) hin ass déi nei Aarbecht bei enger grousser Bank zu Frankfurt séier fonnt. D'Jana geréit do awer an eng Spiral vu Muechtspillercher a Manipulatioun.Ëmmer samschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg (1. Programm) an am Livestream op RTL.lu. Am Replay ass d'Emissioun eng Woch laang ze gesinn.

JANA KONFRONTIERT LEBLANC mit der bevorstehenden Fusion und ihrem Verdacht, dass Leblanc Fenger diskreditieren will, damit sie statt seiner den neuen Posten bekommt. Die Beweise der gigantischen Bilanzmanipulation an Leblanc zu liefern, hieße die eigene Bank

zu zerstören. Das kann und will Jana nicht. Leblanc hingegen will die Fusion der Banken verhindern und Jana wieder für sich gewinnen. Sie schmiedet einen perfiden Plan: Sie will Sydow und Fenger darauf stoßen, dass nur Jana in der Bank herumgeschnüffelt und die Belege über die gefälschte Bilanz der GLOBAL besorgt haben kann. Jana findet heraus, dass nicht Luc sondern Leblanc für ihren Rauswurf in der CI verantwortlich war und versteht, dass Leblanc von Anfang an die Strippen gezogen hat. Sie wagt sich in die Höhle der Löwin.