Déi lëtzebuergesch-däitsch Koproduktioun kuckt op d'Intrigen, d'Muechtspillercher an d'Manipulatioun am Bankesecteur.

© RTL Télé Lëtzebuerg

"Bad Banks" ass eng Tëlee-Serie mat 6 Episoden, produzéiert vu "Letterbox Filmproduktion" an Iris Production, mat ënnert anerem de Lëtzebuerger Schauspiller Désirée Nosbusch a Marc Limpach.Déi Jonk Invenstementbankerin Jana Liekam (Paula Beer) verléiert hiren Job beim "Crédit International" zu Lëtzebuerg. Op Recommandatioun vun hirer fréierer Cheffin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) hin ass déi nei Aarbecht bei enger grousser Bank zu Frankfurt séier fonnt. D'Jana geréit do awer an eng Spiral vu Muechtspillercher a Manipulatioun.Ëmmer samschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg (1. Programm) an am Livestream op RTL.lu. Am Replay ass d'Emissioun eng Woch laang ze gesinn.

Von nun an gibt es kein Zurück. Jana arbeitet weiterhin verbissen daran, das ihr übertragene Großprojekt zum Erfolg zu führen. Was ihr gemeinsam mit ihrem bereits gekündigten Kollegen Adam zu gelingen scheint. Doch Jana erhält massive Drohungen, ihre erneute Kündigung ist bereits beschlossene Sache. Kurz nach-dem Jana ihr Insiderwissen an eine einschlägige Inter-netplattform weitergegeben hat, wird sie brutal über-fallen und die gesammelten Beweise über Christelles Machenschaften gestohlen.