Déi lëtzebuergesch-däitsch Koproduktioun kuckt op d'Intrigen, d'Muechtspillercher an d'Manipulatioun am Bankesecteur.

"Bad Banks" ass eng Tëlee-Serie mat 6 Episoden, produzéiert vu "Letterbox Filmproduktion" an Iris Production, mat ënnert anerem de Lëtzebuerger Schauspiller Désirée Nosbusch a Marc Limpach.Déi Jonk Invenstementbankerin Jana Liekam (Paula Beer) verléiert hiren Job beim "Crédit International" zu Lëtzebuerg. Op Recommandatioun vun hirer fréierer Cheffin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) hin ass déi nei Aarbecht bei enger grousser Bank zu Frankfurt séier fonnt. D'Jana geréit do awer an eng Spiral vu Muechtspillercher a Manipulatioun.Ëmmer samschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg (1. Programm) an am Livestream op RTL.lu. Am Replay ass d'Emissioun eng Woch laang ze gesinn.

Die Ereignisse überschlagen sich. Die DEUTSCHE GLO-BAL INVEST ist bankrott und die deutsche Regierung ist gezwungen, die Fusion der CI mit GLOBAL mit Steu-ergeldern zu unterstützen, um eine globale Finanzkri-se abzuwenden. Gabriel Fenger, dem die Gesamtschuld an den illegalen Transaktionen in die Schuhe gescho-ben wird, wird verhaftet. Nach dem Konkurs über-nimmt der Luxemburger Crédit International die Glo-bal. Leblanc scheint oben angekommen und wechselt aus dem Fürstentum an den Main. Überraschend taucht Jana dort auf und bewirbt sich bei Leblanc um einen Job. Nur sie könne Leblancs Karriere sichern. Sie seien doch ein unschlagbares Team. Das doppelbödige Duell geht in die nächste Runde.