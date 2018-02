Nimools e Puppelche rëselen (21.02.2018) Iwwerfuerderung, Verzweiwlung, Roserei, dat si Gefiller déi ville frëschgebaken Elteren dierften bekannt virkommen. Net Jiddereen reagéiert do richteg.

Shaken Baby – esou ginn an der Medezin Puppelcher genannt, déi duerch d'Rëselen e Schütteltrauma kritt hunn. An de leschten 10 Joer sinn 2 Kanner hei am Land un den uerge Suitten vum Rësele gestuerwen. An déi di iwwerliewen, bleiwen dacks e Liewe laang behënnert.

D’Lea (Numm geännert) ass mat nëmmen 9 Woche gerëselt ginn. Detailer zu den Ëmstänn, souwéi de richtege Numm vum Meedchen, kënne mer net nennen, vue dass d’Affär um Geriicht nach net ofgeschloss ass. Haut huet d’Lea bal 4 Joer, ass awer um Stand vun engem Puppelche vu 6 Méint. 80% vu sengem Gehir sinn duerch dat heftegt Rëselen zerstéiert ginn. D’Konsequenze si gravéierend: hatt kann net schwätzen, net goen oder stoen, iessen an drénken mécht et gréisstendeels duerch eng Magensonde, vue dass et net knae kann. D’Aen hunn och drënner gelidden, hat ka just nach tëscht hell an donkel ënnerscheeden. Iwwerdeems muss hat Medikamenter géint epileptesch Krisen huelen.

Keng onüblech Suitte bei gerëselte Puppelcher, seet den Dr. Roland Seligmann, Kannerdokter a President vun der Associatioun Alupse. Well d’Genéck bei Puppelcher nach net stabil ass, flitt de Kapp beim Rëselen onkontrolléiert no vir an no hannen. Dobäi stéisst d’Gehir widder d’Gehirschuel. Odere gi verletzt an et kënnt zu Gehirbluddungen. Iwwerdeems ginn Nervenzellen a Verbindunge beschiedegt an Deeler vum Gehir stierwen of. Et kann och zu Otemaussetzer kommen, wat zu Sauerstoffmangel féiert.

D’Associatioun Alupse huet déi lescht zwee Méint mat der Campagne “Ne jamais secouer un bébé” op d’Gefore vum Rëselen higewisen. Wann e Bébé vill kräischt a jäizt oder d’Elteren sech aus engem anere Grond iwwerfuerdert a verzweiwelt fillen, sollt den éischte Reflex sinn, de Bébé hinzeleeën an aus dem Raum ze goen. Frësch Loft huelen an déif an- an ausootme kann hëllefen, fir sech ofzereagéieren. Wien d’Méiglechkeet dozou huet, sollt eng aner Persoun froen, fir kuerz anzesprangen, fir dass ee sech selwer erhuelen kann.