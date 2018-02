Méi RTL och elo no 20 Auer. E Mëttwoch de Mëtteg gouf déi nei Grille vun RTL an der RTL City de Medie-Partner, Politiker an der Press presentéiert.

Dir hutt et bestëmmt schonn op der Tëlee gemierkt, well ënner anerem Famillenduell ass just een Deel vu ville Changementer an neien Emissiounen op RTL Télé. Changementer, déi dann e Mëttwoch offiziell an der RTL City presentéiert goufen. Deemno offréiere mir an eise Programm zënter e Méinden jo méi News, méi Sport, méi Kultur a méi Entertainment.





Nei ass och, dass de Programm no 20 Auer Owes weider geet. Do bidde mir also vun elo u méi Contenue. Vun der Success Story iwwer den Interview oder Face à Face, bis bei de Kulturtalk “No Art On Air” a Films made in Luxembourg. Heimatter wëll RTL enger Demande nokommen, déi et schonns zënter méi laangem bei den Tëlee-Spectateure gëtt. FOTOGALERIE: Déi nei Emissiounen

Lancement de la nouvelle grille TV

« Méi RTL »

RTL Télé Lëtzebuerg étend son programme TV

après 20h00

Plus de news, plus de sport, plus de culture, plus de divertissement : RTL Télé Lëtzebuerg entame une nouvelle étape dans son développement avec l’extension de son programme en « prime time ».

Ce lundi 19 février, RTL Télé Lëtzebuerg a lancé sa nouvelle grille TV et offre désormais une panoplie de nouvelles émissions, ainsi qu’un programme quotidien après 20h00. Les nouveautés dans la grille seront dédiées au divertissement, au sport, à la culture ainsi qu’à l’actualité.

Christophe Goossens, CEO de RTL Luxembourg, déclare : « Avec cette nouvelle grille, nous élargissons encore davantage notre offre télévisuelle. RTL fait partie intégrante du Luxembourg et de sa société. Cela se traduit notamment dans notre nouveau slogan: Mäi Lëtzebuerg, mäin RTL (mon Luxembourg, mon RTL). Cette offre élargie est également en ligne avec notre mission de service public, avec des programmes locaux reflétant le pluralisme des opinions, empreints d'objectivité et ayant une vocation de culture, d'information et de divertissement. »

Steve Schmit, Content Director de RTL Luxembourg, ajoute : « Contrairement à ce qui se dit parfois, les téléspectateurs ne sont pas en train de tourner le dos aux contenus télévisés. L’opposé est souvent le cas, surtout si l’offre télévisuelle consiste en des contenus produits localement qui touchent directement le public concerné. Une récente étude qualitative a clairement révélé une demande accrue de la part du public pour cette télévision de proximité. L’extension de notre programme TV entend y répondre grâce à une offre variée. »

« Méi Entertainment » / Plus de divertissement

La grande nouveauté de la grille TV est le lancement de l’émission Famillenduell. Devenue culte en Allemagne et dans bien d’autres pays à travers le monde depuis plusieurs décennies, cette émission populaire existe désormais aussi en luxembourgeois. Animée par Dan Spogen, Famillenduell est diffusée du lundi au jeudi à 18h30 sur RTL et à 20h00 sur la chaîne 2.RTL. Tous les épisodes de la semaine sont rediffusés le vendredi à 20:00 sur RTL.

« Méi Magazin » / Plus de magazine

À l’antenne depuis le 9 janvier 2018 en début de soirée, Success Story, le castingshow en quête de la meilleure idée commerciale, sera dorénavant diffusé tous les mardis à 20h00. À partir du 25 février prochain, l’émission Automag se présentera également dans sa nouvelle mouture en version « XXL ». Étendu à 30 minutes, le rendez-vous favori des amateurs de belles mécaniques profite ainsi de plus de temps d’antenne tous les quatrièmes dimanches à 19h00. Ce créneau horaire sera alternativement réservé à l’émission Pisa, au documentaire routwäissgro et à l’émission Kapital. En ce qui concerne l’émission pour enfants TirliTV, celle-ci continue à être diffusée du lundi au vendredi ainsi que le dimanche à 18h05, de Magazin du lundi au jeudi à 19h00 et l’émission Live! Planet People sera à l’antenne les vendredis à 19h00.

« Méi Kultur » / Plus de culture

À côté de l’émission Artbox qui est présentée tous les samedis à 19h00, l’offre culturelle s’est également élargie avec le tout nouveau talk-show No Art On Air animé par Jenny Fischbach. Diffusée tous les jeudis à 20h00 à partir du 22 février, cette émission réunit chaque semaine des chroniqueurs et des invités de la scène culturelle luxembourgeoise. Autre grande innovation du programme culturel: le « prime time » du samedi soir est désormais dédié au 7e art. Chaque samedi à 19h25, après Artbox, l’émission cinéma Review se consacre aux critiques des nouvelles sorties en salles. La soirée cinéma se prolonge au-delà de 20h00 avec une vitrine exclusive consacrée aux Films made in Luxembourg.

« Méi Sport » / Plus de sport

En plus de l’émission Goal tous les lundis à 20h00, l’actualité sportive profite également d’un emplacement privilégié et d’un créneau étendu le dimanche soir à 20h00. Sans oublier les soirées Champions League sur la chaîne 2.RTL avec commentaires en luxembourgeois.

« Méi News » / Plus d’actualité

Plus d’information, plus d’invités, plus de débats : Les mercredis soirs seront dédiés aux rendez-vous politiques et débats d’actualité avec alternativement l’émission Kloertext, une grande interview, un face-à-face ou grands reportages de la rédaction. Un nouveau flash info, RTL Express, intègre la grille du lundi au vendredi à 18h55 en complément du Journal qui reste sur son créneau quotidien de 19h30.

Un aperçu de la nouvelle grille, ainsi que les vidéos des nouvelles émissions se trouvent sous http://tele.rtl.lu/programm/info/.



