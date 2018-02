Japanesch Tëlee-Equipe dréit Documentaire iwwer Lëtzebuerg (22.02.2018) Eng japanesch Tëlee-Equipe vum Sender NHK ass den Ament hei am Land fir en 2 Stonnen Documentaire iwwer de Grand-Duché ze filmen.

Mat dobäi och de japanesche Star-Presentateur Wataru Abe.

Jorelaang huet hien d’Noriichten um gréissten ëffentleche Sender a Japan, elo awer huet e seng eegen Emissioun, an där haaptsächlech déi europäesch Kinnekshaiser am Fokus stinn … also quasi e japanesche Stéphane Bern.

Während der Staatsvisite vum Grand-Duc an der Prinzessin Alexandra a Japan Enn November zejoert, ware si op de Grand-Duché opmierksam ginn a sinn elo knapp 3 Méint méi spéit hei am Land, fir eng spezial Emissioun ze dréinen, wou de Fokus op der groussherzoglecher Famill läit, ma och d’Land, d’Gesellschaft an d’Kultur de Japaner soll méi no bruecht ginn. Nationbranding vum Feinsten.



© RTL Télé Lëtzebuerg

Eng Equipe vum Magazin war bei engem vun hiren Tournagen dobäi a wollt vun der 8-käppeger Produktioun-Equipe aus Japan wëssen, wouhier d’Faszinatioun fir Lëtzebuerg kënnt an hunn de japanesche Star-Presentateur am groussherzogleche Palais begéint.