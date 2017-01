Cold Opener: DNA «Jos Nickts » (20.01.2017) Am Januar 2002 brécht fir eng 500 Bréifdréier eng Welt zesummen.

Se ginn um Radio gewuer, dass dee Mann, dem si jorelaang vertraut hunn, zu Schraasseg an Untersuchungshaft sëtzt.

De Mann, ëm den et geet, heescht Jos Nickts.

Hien war vun 1986 bis ugangs 2002 President vun der Bréifdréiesch-Gewerkschaft an huet an deem Zäitraum och e Fong geréiert, an deem d’Bréifdréier abezuelt hunn.

Wat d’Bréifdréier net woussten, war, dass de Jos Nickts mat de Sue spekuléiert huet a sech och selwer am Fong fir privat Zwecker zerwéiert huet.



