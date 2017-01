Am Januar 2002 brécht fir eng 500 Bréifdréier eng Welt zesummen ...

Am Januar 2002 brécht fir eng 500 Bréifdréier eng Welt zesummen.

Hien war vun 1986 bis ugangs 2002 President vun der Bréifdréiesch-Gewerkschaft an huet an deem Zäitraum och e Fong geréiert, an deem d’Bréifdréier abezuelt hunn.

Wat d’Bréifdréier net woussten, war, dass de Jos Nickts mat de Suen spekuléiert huet a sech och selwer am Fong fir privat Zwecker zerwéiert huet.

Finca op Mallorca, Booter, Ankerplazen

De Jos Nickts hat sech ënnert anerem eng grouss Finca, Booter an Ankerplazen op Mallorca mat de Suen aus dem Fong kaf.

Fakt ass: Ewéi d’Enquêteure vun der Police judiciaire d’Konte vun der Bréifdréiesch-Gewerkschaft am Januar 2002 ënnert Lupp geholl hunn, hu se festgestallt, dass insgesamt 560 Millioune Frang gefeelt hunn. Dat sinn ëmgerechent 14 Milliounen Euro.

Gewerkschaft opgeléist

D’Bréifdréiesch-Gewerkschaft gëtt no méi ewéi 90 Joer Existenz opgeléist. De Patrimoine gëtt verkaf. Mat dëse Sue ginn d’Affer entschiedegt.

Bis haut krute si eng 90% vun hiren Erspuernisser nees zeréck. Ouni Zënsen allerdéngs.



De Jos Nickts gëtt am Appell zu sechs Joer Prisong -dovunner 2 mam Sursis - veruerteelt. Hie souz insgesamt 916 Deeg zu Schraasseg an Untersuchungshaft.