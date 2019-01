De Jacques ass Réalisateur, an investéiert seng gesamten Energie, Zäit a Léift an d’Filmemaachen. Gedriwwen vu Perfektionismus, Determinatioun an enger gudder Portioun Humor, bréngt hien säin Univers Schrëtt fir Schrëtt, Film fir Film, an d’Welt. Wéivill Fiktioun stécht am Jacques a wéivill Jacques stécht a senge Filmer?