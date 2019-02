"Carmen Hertz" (24.02.2019) Realisatioun: Guig Jost

D'Carmen Hertz huet 17 Joer a wunnt zu Dikrech. D'Schülerin mat Down-Syndrom ass an hirem leschte Schouljoer am Nordstad-Lycée. Donieft trommelt si bei de Juniore vun der Dikrecher Musek a schwëmmt fir d'Special Olympics. Och wa si quasi ëmmer ee brauch, dee sech ëm si këmmert, an der Haaptsaach hire Papp, bewältegt si mat Humor a Klatzkäppegkeet dësen enorme Pensum.