D'Carmen Hertz huet siwwenzéng Joer a wunnt zu Dikrech. D’Schülerin mat Down-Syndrom ass an hirem leschte Schouljoer am Nordstad-Lycée. Donieft trommelt hat bei de Juniore vun der Dikrecher Musek a schwëmmt fir d’Special Olympics. Och wann hat quasi ëmmer ee brauch dee sech em hat këmmert, an der Haaptsaach säi Papp, bewältegt hat mat Humor a Klatzkäppegkeet dësen enorme Pensum.

No hirem Studium op der Bréisseler Konschtakademie lieft d’Guig Jost als Grafikerin zu Lëtzebuerg. Parallel schafft si iwwert zwanzeg Joer als Theater-Regisseurin an der Kulturfabrik, am Kapuzinertheater an am Théâtre du Centaure. 2012 ass si Co-Auteur mam Bady Minck um Dréibuch fir de Spillfilm «1313 - Dem Dante säi Keeser». Am Ablack schreift d’Guig Jost un hirem éischten eegene Fiktiouns Spillfilm «Triplette» mam Produzent Paul Thiltges. «Carmen Hertz» ass hiren zweeten Documentaire no «Vanda» an der Serie routwäissgro.