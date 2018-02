Et wor emol zu Lëtzebuerg: Johannes Huss (20.02.2018) Lëtzebuerger Geschicht emol anescht. Skurril Anekdoten a Personnagen déi een scho bal vergiess hat.

An der zweeter Halschent vum 19. Joerhonnert huet de Johannes Huss an der Stad gelieft. A grad well dëse Personnage e bësse méi skurril war, war hie bekannt a beléift.



De Jean Huss huet och eng Roll bei méi kriteschen Artikelen an dem satireschem Wocheblietchen „Wäschfra“ gespillt. Ëmmer dann wann d’Redaktioun heiwéinst op d’Geriicht zitéiert gouf, ass de Jean Huss virun de Riichter getrueden an huet sech als Redakter vum Artikel ausginn.



Hien ass also fir anerer Strofen ofsetze gaangen. Dohier säin Titel „Sëtzredakter“.