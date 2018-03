Uechter d'Land huet hie Päerd kuréiert a krut dowéinst de Spëtznumm „Päerdsklos“. Am Klëppelkrich gouf hien op der Säit vun den opstännege Bauere schwéier verwonnt. Mä mat Hëllef vu Kraider an aneren Heelmëttelen huet hie sech an aner blesséiert Bauere gesond gefleegt.



A vun do un huet de "Päerdsklos" als Schënner, nieft de Päerd och ëmmer méi Mënsche kuréiert. A sou koum et, wéi et huet misse kommen: hie krut de Prozess wéinst "Pratique illégale de la médecine" gemaach a gouf zu 3 Méint Prisong veruerteelt. Wéi hien erëm fräikoum, ass de Päerdsklos vun der Bevëlkerung mat Begeeschterung empfaange ginn.



A well hie weider als Schënner vill gefrot war, mä net riskéiere wollt, nach eng Kéier veruerteelt ze ginn, huet hie sech bei engem richtegen Dokter als Gesell akaaft. A sou konnt hien iwwer dësen Ëmwee dach nach ville Leit mat senge Konschte bäistoen an hëllefen.



Lëtzebuerger Geschicht emol anescht. Skurril Anekdoten a Personnagen, déi ee scho bal vergiess hat, ëmmer dënschdes direkt virum Journal.