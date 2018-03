Hien huet bal 3 Joerhonnerte vill Misär ugeriicht. 14 Joer laang - vun 1607 bis 1621 - huet de Gaderius , d‘Por vu Käerch geleet. Säi schlëmmsten Géigner a fanateschen Hexejeeër war den Amtsmann Peter Britt vun der Herrschaft Elter.An Zäit vun nëmmen 6 Joer huet deen net manner wéi 20 Hexenprozesser ugestiwwelt. Iwwerall do, wou dëse lugubre Personnage opgedaucht ass, hu virun allem d‘Frae missen ëm hiert Liewen fäerten.De Paschtouer Gaderius huet déi als Hexen ugeklote Frae mat Suen ënnerstëtzt an encouragéiert, sech ze wieren an net opzeginn. Dee prominenteste Matkämpfer géint den Hexenwahn am 17. Joerhonnert war den Tréirer Jesuitenpater Friedrich Spee mat sengem Wierk "Cautio criminalis". Zu Sterpenech – wou den dapere Paschtouer gebuer gouf - gëtt et eng Strooss, déi no him benannt ass.