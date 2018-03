An der 2. Halschecht vum 19. Joerhonnert ass en apaarte Spillmann – de Mathias Schou - mat senger Fra, engem Hond an enger Gei duerch d’Land gezunn an huet Jonk an Al mat einfache Vollekslidder begeeschtert.



Well hie schlecht gesinn huet, krut hien de Bäinumm „de blannen Theis“.



Och duerch seng Kostuméierung mat engem Dreispitz, enger Knéibox a Schnalleschoung ass hien opgefall.



Et gëtt ugeholl, dass hien nieft eegene Kompositiounen, virun allem däitsch Lidder, déi an d'Lëtzebuergescht ëmgedicht gi waren, virgedroen huet.



Dat wuel nach bis haut bekanntste Liddchen „Zu Arel op der Knippchen, do sinn die Weiber frou. Si huele gär eng Schlippchen, eng drénkt der anerer zou….“ stoung op sengem Repertoire.







Och "d'Meedche vun Gëtzen", "de klenge Männchen", "d’Vullenhochzäit", "Hopp Marjännchen" ware beléifte Melodien.



Am Alter vu 77 Joer ass de blannen Theis aarm wéi eng Kierchemaus gestuerwen. Vergiess gouf hien awer net, well zanter 1991 steet hie mat senger Gei an sengem treien Hond, veréiwegt vum Kënschtler Will Lofy an der Maacher Foussgängerzon.