Am Joer 1906 verkleet sech zu Berlin e klenge Schoustergesell als Hauptmann a stoppt e preisescht Regiment. Am Staddeel Köpenick léisst hien de Buergermeeschter verhaften, confisquéiert d’Gemengekeess an daucht ënner.



No enger Woch gëtt hie verhaft an zu 4 Joer Prisong veruerteelt.



Di bosseg Geschicht hat sech awer séier am In- an Ausland erëmgeschwat an de klengen Hochstapler gëtt als „Hauptmann von Köpenick“ weltbekannt.



No 2 Joer Prisong gëtt hie begnodegt a fiert mam Zuch een zock op Lëtzebuerg. Hei geet et him finanziell gutt an hie kritt souguer eng Liewensrent vun enger Berlinerin gestëft. Wann d‘Suen trotzdeem knapp gi sinn, dann huet hien och emol Garçon gespillt, ass am Zirkus opgetrueden oder huet Postkaarte mat sengem Portrait verkaf.



12 Joer huet hien zu Lëtzebuerg gelieft an ass am Januar 1922 am Alter vun 73 Joer gestuerwen. Um Léiffraekierfecht gouf hie begruewen, wou d‘Gemeng 1974 d’Fleeg vum klenge Graf iwwerholl an e Gedenksteen opgestallt huet.



Bis haut huet den „Hauptmann von Köpenick“ vill Sympathisanten a Frënn, déi souguer vu Berlin ugereest kommen, fir him – deen de „Kadavergehorsam“ vum däitsche Militär esou lächerlech gemaach hat - ze gedenken.