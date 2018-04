Am Joer 1816 gouf et am Gronn e Lokal genannt „an Kränzercher“. D'Wiertsfra Trausch hat 3 Kanner; zwee Bouwen an e 17 Joer aalt Meedchen, dat och de Cliente mol Liebesdéngschter ugebueden huet. D'Geschäft ass gutz gaangen an d’Famill konnt sech eng déck Mouk zesumme spueren. Dat awer wossten och munch däischter Gestalten.



Op Pällemsonndeg, wéi d'Stammcliente bei „de Kränzercher“ hire Patt wollten huelen, huet sech hinnen e grujelegt Bild ugebueden. D'ganz Famill Trausch, d'Wiertsfra, déi zwee Jongen an d’Meedche louchen ermuert an hirem Zëmmer. 5 Männer goufe kuerz drop festgeholl. Dräi Verdächteger kruten nach dat selwecht Joer de Prozess gemaach . Et waren dat d'Gebridder Hirsch an Emmanuel Hauser, an e gewësse Jakob Schwarz, och e gudde Client vun „de Kränzercher“.



Am Prozess, deen eng Woch laang gedauert huet, goufen eng 100 Zeie gehéiert. De jonke Schwarz ass fräigesprach, dogéint sinn d'Gebridder Hauser schëlleg gesprach an zum Dout veruerteelt ginn.



Den 18. Oktober 1816 goufe si um Fëschmaart virun enger grousser Mënschemass mat der Guillotine higeriicht.



D’Moritat vun „de Kränzercher“ awer blouf nach Joerzéngten en animéiert Thema an der Festung Lëtzebuerg.