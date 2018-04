Vum fréie Mëttelalter bis kuerz virun der franséischer Revolutioun hat e sougenannten "Asylkapp" eng wichteg Bedeitung.



Wa fréier an der Mauer vun enger Kierch, engem Klouschter oder engem Haff e stengene Kapp ubruecht war, da konnt eng verfollegt Persoun, déi sech an esou e Gebai gerett hat, net méi verhaft ginn.



Allerdéngs war dat Asylrecht op 6 Wochen an 3 Deeg limitéiert. War awer dat Asylgebai baussen net stänneg streng bewaacht, da konnt de Verfollegten an engem giedleche Moment ausbriechen a sech duerch d’Bascht maachen.



De Poopst Martin de V. huet 1418 all Stroosseraiber, Kierchen- a Felddéif awer vun deem Asylrecht ausgeschloss.

1781 du gouf dat allgemengt Asylrecht definitiv ofgeschaaft.



Eng Kierch, déi nach apaart plastesch un dat Asylrecht erënnert, ass déi vu Simmer, wou déi joerhonnertenal stenge Käpp nach ëmmer frech aus der Mauer kucken.