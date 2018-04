Moritaten a Schauergeschichten, wat méi grujeleg wat besser, dat war de Programm vun enger Koppel vu Bänkelsänger "Seckbachs", déi op grousse Kiermessen a virun allem op der Fouer opgetruede sinn.



D'Fra huet déi schro Verbriechen a Versform virgedroen, iwwerdeems hire Mann si op der Dréiuergel begleet huet.



Enn vum 19., Ufank vum 20. Joerhonnert waren d'Seckbachs bis iwwert d'Grenzen eraus bekannt a beléift. Déi äerdeg Koppel hat nieft hirer Musek an Texter och grouss Bildtafele parat, op där si déi Schauergeschichte plastesch ënnermoolt huet.





An hirem Repertoire gouf et och eng Partie Mordgeschichten, reegelrecht Hitten. Och geschichtlech Figuren, wéi de "Schënnerhannes", dee bis an eis Géigende bekannt war, hunn net gefeelt.Natierlech waren déi reng national Verbriechen a Moritaten apaart beléift. Sou och de 4-fache Mod bei de "Kränzercher", engem Lokal am Gronn, wou eng Wiertsfra an hir 3 Kanner ermurkst gi sinn an zwee Verdächteger dowéinst higeriicht goufen.An déi sëlleche Spectateuren, déi op der Fouer sech déi grujeleg Schauergeschichte virdroe gelooss hunn, goufen alles wéi net enttäuscht, och wann et hinne méi wie eng Kéier kal de Réck erofgelaf ass.