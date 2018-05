E gewësse Mathes huet an der zweeter Halschecht vum 18. Joerhonnert zu Miedernach bei der Fiels als Stallkniecht an Doléiner versicht, sech duerch d’Liewen ze schloen. Am Abrëll 1793 ass hien an der Nout bei engem Bauer agebrach an huet Sue geklaut.





Kuerz drop gouf hie verhaft an an der Fiels an der verkommener Buerg agespaart. D’Hougeriicht wollt en Exempel statuéieren an huet de Mathes zum Doud veruerteelt.Den 2. August 1793 hunn d’Awunner aus der ganzer Ëmgéigend sech misse beim Gaalgen tëscht Chrëschtnech an der Fiels versammelen.Den Henker, e raue Borscht vu Freckeisen, war ongeschéckt, an déi Exekutioun ass zu enger schroer Quälerei ausgeaart.Nuets huet d'Famill vum Mathes seng Läich heemlech vum Gaalgen ofgeschnidden an an engem Feld begruewen.Zwee Joer méi spéit - 1795 - hunn d'Fransousen ordonnéiert, dass am „département des forêts“ all Gaalgen an aner Insignë vun der fréierer Justiz misste suppriméiert ginn.Nach haut erënnert e Monument mat enger Gedenkplack un d‘Schicksal vun deem aarmen Däiwel Mathes vu Miedernach, deen op de Chrëschtnecher Koppen, als leschte Veruerteelten opgehaange gouf.