Am Mëllerdall, wou déi kleng Bach Loschbour an d'Schwaarz Iernz leeft, huet 1935 de Schoulmeeschter Nicolas Thill ënnert engem Steeblock e Skelett fonnt.Duerch Radiokarbon-Miessunge konnt spéider festgestallt ginn, dass do e Steenzäitmënsch begruewe gi war.De Loschbour-Mann, wéi e genannt gouf, huet am Mesolithikum tëscht 6.220 a 5.990 viru Christus gelieft. Hien war 1,60 Meter grouss, huet knapp 60 Kilo gewien a war tëscht 34 a 47 Joer al, wéi e gestuerwen ass.Säin allgemenge Gesondheetszoustand gëtt als relativ gutt beschriwwen. Hien hat brong oder schwaarz Hoer, eng éischter donkel Hautfaarf a blo Aen.Net wäit vun der Loschbour-Plaz ewech gouf nach en zweet Graf mat verbrannten, mënschleche Schankefragmenter fonnt. Dobäi huet et sech ëm eng Fra gehandelt, déi ëm 7.000 viru Christus gelieft huet, also bal 1.000 Joer méi al wéi de Loschbour-Mann ass.Nach haut kann een an där wëll romantescher Fielsformatioun am Mëllerdall déi Plaze gesinn, wou 1935 déi sensationell Entdeckunge gemaach goufen.