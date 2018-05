D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

An den 20er Jore vum 19. Joerhonnert, wéi Lëtzebuerg nach zum Kinnekräich vun den Niederlanden gehéiert huet, sollt en technescht Wonnerwierk, en 300 Kilometer laange Kanal, Léck un der Meuse mat Waasserbëlleg un der Musel verbannen.

An der Belsch hunn d’Ourthe, op Lëtzebuerger Säit d'Wooltz, d'Clierf, d’Sauer an d'Musel misse kanaliséiert ginn. De Bau vun 215 Schleisen, eng Onmass vu Brécken, Barragen, Flossbegradigungen an Treidelweer ware geplangt.





Dee gréisste Schantjen awer war de Bau vun engem 2,5 Kilometer laangen Tunnel tëscht Buret an der Belsch an Houfelt zu Lëtzebuerg. Am Januar 1829 goungen d’Aarbechten op béide Säite vum Bierg lass. Mä duerch déi belsch Revolutioun vun 1830 koum de Projet un d'Stoppen an ass 1831 definitiv an d’Waasser gefall.Haut, 187 Joer méi spéit, sinn d'Spuere vun dem ambitiéise Chantier nach ëmmer gutt ze erkennen. Sou och di Plazen tëscht dem Tunnelagang bei Buret an der geplangter Schleis vu Bernistap, wou de Kanal als Naturschutzgebitt ausgewisen gouf an haut voll am Besëtz vun enger äerdeger Biberkolonie ass.