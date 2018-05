D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Scho vu wäit erbléckst een um Enn vun engem laange Wisegronn dat klengt Dierfche Rippeg mat senger Kapell, déi 1743 gebaut gouf an engem Einsiedler, dem hellegen Antonius, dee sech em d‘Wuel vun den Déiere gekëmmert huet, geweit ass.



An der Kapell iwwert dem Altor ass hie mat engem klengen, wäisse Schwäin ofgebilt. Duerfir krut och de Wisegronn zu Rippeg den Numm den "Schwéngsgronn". Et war de Gebrauch, dass de 17. Januar, um Antonius sengem Feierdag, d'Leit an enger Prëssessioun zu Rippeg gebiet hunn, dass näischt soll un hir Déiere kommen.





Am Hierscht 2002 haten déi lokal Autoritéiten zesummen mat den Awunner an de Veräiner op eng originell Feier invitéiert, op d’Aweiung vun hirem kecke Schwéngsmonument bei der Kapell. An do steet bis haut en nogemaacht, liewensgrousst Schwéngchen, dat engem soll Gléck bréngen, wann een et heemelt.Firwat deemno net eng kleng Halt zu Rippeg maachen, fir dem sympathesche Schwéngchen "Moien" ze soen, fir sech eppes ze wënschen. Ee Versuch ass et allemol wäert ...