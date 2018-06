D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

De franséische Keeser Napoleon wollt de Park vun Fontainebleau mat jonken Dammhirschen nei beliewen.



Well et deemools am „Département des fôrets“ zu Klierf e grousse Wëllpark gouf, huet de Napoleon de Klierfer Grof Felix de Lannoy gefrot, dem Park bei Paräis eng Partie Hirschen zur Verfügung ze stellen. Dat ass dunn och geschitt an de franséische Keeser wollt du selwer op Klierf kommen, fir sech dee renomméierte Wëllpark unzekucken.





Déi Klierfer hu sech op den héijen Besuch virbereet an d'Schlass, de Park an ganz Ëmgéigend erausgebotzt. Et gouf souguer en neie Wee op den Héichte vu Klierf ugeluecht.Mä dat Ganzt krut en onerwaarten Dréi, well de Russlandfeldzuch ugefaangen huet an dem franséische Keeser säi Klierfer Besuch an d'Waasser gefall ass.Zanterhier sinn iwwer 200 Joer vergaangen. An elo soll de Klierfer Park eng Renaissance erliewen. Zwar net als Wëllpark, mä historesch Gebaier solle restauréiert an ënnert aneren nei Bamalleeën ugeluecht ginn. Eng gutt Iddi, déi bestëmmt Klierf an dem Tourismus dierft zegutt kommen a villäicht e bëssen un déi Zäit erënnert, wéi den Napoleon sollt Klierf besiche kommen.