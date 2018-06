D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Enn vun den 80er, Ufank vun den 90er Jore vum viregte Joerhonnert, huet op den Iechternacher Koppen – um Melickshaff – e gewëssen Engel Albert, assistéiert vun anere Geeschter iwwert e Medium eng Onmass vun Leit ugezunn a versprach hir kleng a grouss Kränkten a Problemer aus der Welt ze schafen. Well medezinesch Diagnostiken, Therapien, Traitementer a Rezepter opgestallt gi wieren, dorënner Medikamenter mat Sauerkrautjus a Melickswassser, krut den Heelmedium schliisslech de Prozess wéinst „pratique illégale de la médecine“ virum Correctionnel gemaach.





Eng Onmass vu Sympathisanten haten dem Geriicht eng Petitioun mat 219 Ënnerschrëften iwwerreecht, an där si bestätegt hunn, dass den Engel Albert hinne gehollef, a si geheelt hätt. Trotzdeem hunn d'Riichter di Ugeklote schëlleg gesprach an zu 50'000 Frang Geldstrof veruerteelt. Jiddefalls bis wäit an 90er Joren era gouf um Melickshaff weider versicht mat der Geeschterwelt an dem Albert Kontakt opzehuelen an Gebieder an Lidder op Atlantesch – enger Geeschtersprooch – virzedroen.