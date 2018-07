D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Genee en halleft Joerhonnert – vun 1904 bis 1954 – ass tëscht Lëtzebuerg an Iechternach en Zichelchen - de Charly - gefuer.



Hien huet 18 Uertschaften a Garen passéiert, dorënner och d'Dierfche Bech. An do war d‘Ketty Stoos vun 1939 bis 1954 … Chef de Gare, déi eenzeg weiblech Chef de Gare zu Lëtzebuerg.



Wat d'Aarbechtszäite betraff huet, sou huet d‘Ketty Stoos stänneg missen um Dill sinn, vu mueres fréi bis owes spéit. Direkt nieft der Becher Gare huet si och Wiertsfra gespillt an dacks duuschterege Passagéier, Lokomotivféierer a Schaffner schaarfem Alkohol zerwéiert.



Méi wéi eng Kéier hat de Charly och zolidd Verspéidung, sief et well en en anert Gefier ënnerwee ze pake krut, sief et well de Lokomotivféierer op emol spurlos verschwonne war an en Tëmpche gehalen huet.



Am Krich huet d'Madamm Stoos als Chef de Gare der Resistenz gehollef an de Preise méi wéi eng Kéier eng gespillt.



Jiddefalls d'Ketty Stoos ass bis zum Schluss - bis de Charly 1954 ofgeschaaft gouf – trei op hirem Posten bliwwen, si déi eenzeg Lëtzebuerger Chef de Gare.



Gären huet si och an hirer Wirtschaft op der Becher Gare, bei enger Kosettchen, dës an déi apaart Schnoken iwwert de Charly, de Clienten zum beschte ginn.