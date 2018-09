D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

De franséische Schrëftsteller an Humanist Victor Hugo, deen als politesche Flüchtling laang am Exil gelieft huet, hat sech reegelrecht a Veianen verkuckt. An Zäit vun 9 Joer huet hien d'Our-Stiedche 4 mol besicht an 1871 souguer ee Summer laang mat senger Famill do gewunnt.Iwwer 60 Biller huet hien iwwer Veianen an déi aner pittoresk Géigende vum Land gezeechent. De Victor Hugo war och gären ënnert den einfache Bierger, huet e Pättche mat hinne geholl, gepotert an hir Liewensaart studéiert.Vu Veianen aus ass hien uechtert d'Land gefuer, fir munch Episod an Text a Bild festzehalen. Kaum bekannt ass den Tëschefall, wéi hien zu Veianen wollt mat engem Boot iwwert d'Our gesat ginn, mä am Waasser gelant ass a vun engem Virfare vum spéidere Buergermeeschter Vic Abens un d'Ufer gerett gouf.Veianen huet dem grousse Schrëftsteller vill ze verdanken an am Victor-Hugo-Musée kann ee sech mat e bësse Fantasie an déi Zäit zréckversetzen, wéi hie sech do wuel gefillt, geschriwwen a gezeechent huet.