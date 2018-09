D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

An der zweeter Halschecht vum 19. Joerhonnert gëtt d'Dierfche Rouspert duerch den Ingenieur Henri Tudor, dee mat senger Famill um Irminenhaff wunnt, bekannt. Op der Bannmille mécht hie Versich, elektresche Stroum mat Waasserkraaft ze produzéieren, gekoppelt un e Bläiakku.





Op enger 2. Mille baut hien eng Aart Elektrizitéitswierk an installéiert zu Iechternach eng Stroossebeliichtung.Och d'Wunneng vun den Tudor zu Rouspert kritt als 1. Haus zu Lëtzebuerg, elektrescht Liicht.1886 grënnt den Henri mat sengem Brudder an engem Cousin eng kleng Fabrick, déi handlech, betribsfäeg Akkumulatore produzéiert.D'Tudor-Akkuen, déi den Henri patentéiere léisst, ginn ewech wéi waarm Bréidercher a weider Tudor-Fabricke ginn am Ausland opgeriicht.De Rousperter Daniel Düsentrieb bréngt och e sougenannten Energy-Car mat Akkuen – eng Zort Virleefer vum Elektroauto – un d'Rullen.Mä duerch seng Experimenter huet den Henri Tudor sech eng Bläivergëftung zougezunn, un där hien am Mee 1928 am Alter vun 69 Joer stierft.An deen, deen haut duerch Rouspert spadséiert, kann do am Tudor-Musée dem genialen Erfinder säi Wierk, dat d’Welt mi hell gemaach huet, bewonneren.