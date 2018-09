D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Canis lupus, de Wollef, ass dat Deier, dat an eise Géigenden Joerhonnerte laang gejot a verdäiwelt gouf mat Wierder wéi Bestie, Mënschefriesser, Monster. An Wierklechkeet awer ass de canis lupus e scheit an intelligent Deier, dat weess, dass e géint den homo sapiens keng Chance huet an him aus dem Wee geet.



Um Enn vum 19. Joerhonnert war d'Hetz op de Wollef an eise Géigende sou grouss, dass en sou gutt wéi ausgerott gouf. Op enger Gedenkplack aus dem Joer 1937 zu Ouljen um Kiem steet ze liesen, dass do de 24. Abrëll 1892 de leschte Wollef op Lëtzebuerger Buedem erluecht gouf. Allerdéngs ass d'Joerzuel falsch, et war dat 1893.Queesch géintiwwer vun dëser Tafel steet eng Pancarte mat engem Plädoyer fir de Wollef, bei där och de verstuerwene Journalist a Schrëftsteller Josy Braun den Isegrimm verdeedegt huet, grad esou wéi de Balladesänger Gerard Bintener. Zanter e puer Joer gëtt et en Ëmdenken a Saache Wollef, a ganz lues schéingt de canis lupus – dee geschützt ass - sech erëm an eis Géigenden ze woen.