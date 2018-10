D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

1504 huet de Keeser Maximilian eng Postverbindung tëscht dem Rhäin an den Niederlanden opgebaut, déi och duerch den Norde vum Herzogtum gaangen ass. Am klengen Dierfchen Aasselbur huet du vu 1555 bis 1680 eng wichteg Post-Relais-Statioun bestanen.



An de Postverkéier ass duerch Reider bestridde ginn, déi no Strecke vu 25 bis 30 Kilometer op de Relais-Statiounen ausgewiesselt goufen.



Deelweis sinn déi Postweeër och iwwer al Réimerweeër, dem Cursus Publicus, gaangen. Mä wéi et zu Bréissel zur Revolt géint déi spuenesch Herrschaft koum, kruten d'Postreider hir Päerd ewechgeholl an déi aarm Däiwel hu missen e puer Joer laang zu Fouss vu Statioun zu Statioun lafen.



Bis 1680 huet d'Post-Relais-Statioun zu Aasselbur fonctionnéiert. Dunn ass d'Streck no Süde verlagert ginn.



An deen, deen haut en Tour op Aasselbur mécht, dee ka sech op engem History Tour an déi Zäite versetze loossen, wéi do op der Poststatioun sou munches lass war an d'Postreider aus der grousser Welt munch däreg Nouvellen a Geschichten ze verziele woussten.