An der Belle Epoque huet en äerdege Lëtzebuerger, de Jean-Pierre Decker, mat Kënschtlernumm Alex Weyer, vu sech schwätze gedinn.



Ëm 1900 ass hie mat enger eegener Show mat Zauber– a Kaarten-Tricken als "The Great Alexander Weyer" oder "Weyer, le mystérieux" opgetrueden.





Mat senger Famill ass hie queesch duerch Europa gezunn an och zu Lëtzebuerg war hien op Fester, Kiermessen an der Schueberfouer e gär gesinnene Gaascht.Och mam John Grün an dem weltbekannten Zauberer Houdini war hie befrënnt an krut vum grousse Meeschter dësen an dee klengen Trick verroden. No Krichsenn 1918 huet hien zu Kairo den "Theater of Mystery" gegrënnt.Am Alter vun 49 Joer ass de Jean-Pierre Decker, alias Alex Weyer 1921 zu Kairo gestuerwen. Mä bis haut zielt hien zu de groussen Illusionisten aus der Belle Epoque, déi mat munch raffinéierten Zaubertricken a Konschtstécker d’Zuschauer begeeschtert hunn.