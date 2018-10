D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

An der zweeter Halschecht vum 18. Joerhonnert féiert d‘Keeserin Maria Theresia am Herzogtum Lëtzebuerg eng Steierreform an.





Och de Klerus an den Adel gi forcéiert, Grondbesëtz an Akommes ze deklaréieren, wat bei dësen Herrschafte béist Blutt mécht.De Chef vum Lëtzebuerger Adel, de Ritterriichter Philippe Everard Mohr de Waldt stäipt sech géint den neie Steiersystem a stëppelt dogéint, wou en nëmme kann.De 15. Mee 1767 gëtt hien e Banquet a sengem Haus an der Festung Lëtzebuerg. Ënnert de Gäscht och den éisträichesche Gesanden, de Grof Cobenzl. Bei der Diskussioun iwwert dat neit Steiergesetz soll de Lëtzebuerger Mohr de Waldt ausfälleg gi sinn an d‘Keeserin beleidegt hunn.De Cobenzl huet dat als uergen Affront ugesinn an de Mohr de Waldt zum Duell erausgefuerdert. An dee gëtt bei dësem Duell sou uerg getraff, dass en nach op der Plaz verscheet. Mä dës déidlech Ausernanersetzung gëtt awer geheim gehalen an offiziell huet et geheescht, de Philipp Everard Mohr de Wald wier u Broschtschwächt gestuerwen.