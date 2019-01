D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Et wor emol ... zu Lëtzebuerg

Zweet Halschecht vum 18. Joerhonnert. Mat sougenannten "Brandbréiwer" hu skrupellos Gauner gutsituéiert Bierger erpresst a gedreet, hinnen hiert Hab a Gut a Brand ze stiechen, wa se net géife bezuelen.



An déi Leit, déi sech net erpresse gelooss hunn, kruten dann och hir Haiser a Brand gestach.



De Conseil provincial, déi iewescht Justizinstanz, krut déi Brandbréif-Plo einfach net an de Grëff. Dräi Joer laang hunn déi kriminell Aktioune Stad a Land an Otem gehalen.





Schlussendlech konnten d'Täter, zwee Zaldoten aus dem Artillerieregiment, ermëttelt a verhaft ginn. Am Februar 1761 krute si de Prozess gemaach, wou hinnen eng 32 Brandbréiwer konnten nogewise ginn.Allebéid goufen si zum Doud veruerteelt. Op der Hiriichtungsplaz op der Areler Strooss goufen déi zwee Zaldoten an e Feier geheit a verbrannt.Mä déi eigentlech Plo mat Brandbréiwer huet eréischt komplett opgehalen, wéi d’Assurancen ëm 1860 opkomm sinn an d’Leit sech géint d’Feier verséchere konnten.