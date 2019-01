D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

An der Gemeng Kielen matzen an der Gewan läit Schönberg, Schéimerech, eng historesch Plaz, déi ee wéi e Billerbuch kann opschloen an an där ee wäit zréck an d‘Vergaangenheet ka kucken.





Schonn ëm honnertdausend virun eiser Zäitrechnung hunn Neandertaler an der Géigend gelieft. An och zanter enger klenger Éiwegkeet war Schéimerech eng wichteg Kultplatz.Apaart vill Iwwerreschter goufen och aus der galloréimescher Epoque op de Kielener Koppe fonnt, wou sech zwou réimesch Stroosse gekräizt hunn. Villes deit drop hin, dass et sech zu Schéimerech ëm eng isoléiert Siidlungsplaz mat engem réimeschen Tempel gehandelt huet.Nom Ënnergang vum Réimer-Räich weist Schéimerech och am Mëttelalter eng sëlleche Spure vu mënschlecher Präsenz an Aktivitéit, wou sech eng Relioun op déi aner geprafft huet. Schéimerech ass a bleift eng historesch wäertvoll Plaz voller spannender Detailer, wou bis haut nach ëmmer Neies ze entdecke gëtt.