Schéimerech an der Gemeng Kielen huet eng joerdausend, beweegte Vergaangenheet.



No Neandertaler, Homo sapiens a Réimer war och Schéimerech am Mëttelalter eng zentral Kultplaz, wou sech eng Relioun op déi aner geprafft huet.



Eng apaart schro Epoche fir d'Géigend war d'17. Joerhonnert mat Kricher a Pescht, wéi e Massegraf aus där Zäit kloer beleet.



Géint d'Mëtt vum 17. Joerhonnert ass d‘Kapell zu Schéimerech ofgerappt an e Stéck méi wäit beim Wee nei opgeriicht ginn.



Um Kierfecht ronderëm d’Kapell fënnt een eng aussergewéinlech grouss Kollektioun vu Grafsteng aus dem 15., 16. 17. an 18. Joerhonnert, wat eemoleg hei am Land ass.



Op deenen ale Grafsteng si Symboler ze erkennen, wéi z.B. eng Zaang, déi op e Schmadd hiweist, e Plou op e Bauer, eng Monstranz op e Paschtouer, eng Schéier op e Schneider.