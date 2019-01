D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Si ass déi Planz, déi an eise Géigenden duerch d'Joerhonnerten eng liewenswichteg Roll gespillt huet: d'Buedemknoll, d'Grondbir, besser bekannt ënnert dem riichtewechen Numm "Gromper".Et war de spuenesche Konquistador Pizarro, deen am 16. Joerhonnert, nodeem en d'Inkaräich a Südamerika zerstéiert hat, d'Grondbir mat no Europa bruecht huet.Ufanks vum 18. Joerhonnert huet d'Gromper dunn och lues a lues am Herzogtum Lëtzebuerg Fouss gefaasst. An ëm déi Zäit goufen dann och schonn an eise Géigenden déi 1. Prozesser wéinst der Gromper gefouert, well déi lokal Häre versicht hunn, eng sougenannte Grompersteier anzeféieren.Och am 19. Joerhonnert blouf d'Gromper fir vill kleng Leit e Grond-Liewensmëttel. Jiddefalls ass d'Kulturgeschicht vun der Gromper méi wéi spannend a si huet wéi keen anert Liewensmëttel dozou bäigedroen, dass dës Buedemknoll a schroen Zäite vu Krich a Katastrophe vill Leit virum Hongerdoud gerett huet.