D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Am Dall vun der Wëller Fra, zu Lasauvage verleeft d'Grenz tëscht Lëtzebuerg a Frankräich queesch duerch d'Duerf. A well et do zu Zowaasch kee Kierfecht gouf, hunn déi Verstuerwe missen a Frankräich an der Uertschaft Saulnes begruewe ginn.





De Grof de Saintignon koum dunn 1907 op d’Iddi e Kierfecht zu Lasauvage op franséischer Säit, direkt hannert der Grenz unzeleeën. Dat awer hat zur Konsequenz, dass all Begriefnes u Grenzformalitéite gebonne war.Sou huet all Kéiers en Douanier missen derbäi sinn, fir d‘Lëtzebuerger Trauergäscht wéinst Schmuggelgefor ze kontrolléieren an dat bis an 1980er Joren eran.Nach haut kann een däitlech d‘Spure vun der Grenz erkennen, wéi z.B. an enger Wiertschaft zu Zowaasch, wou de Patron eng fantasievoll Grenzmarkéierung queesch duerch d’Lokal gepinselt huet.Ganz markant och bis haut d'Grenzsteng laanscht d‘Bächelchen d'Crosnière, do, wou matzen iwwer d‘Bréckelchen d’Grenz a Richtung Kierfecht verleeft.