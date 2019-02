D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

1795 gouf den Herzogtum Lëtzebuerg vun de franséische Revolutiounstruppe besat an als „département des forêts“ ëmbenannt.



Steiere sinn erhéicht, d‘Kierchen zougemaach an 1798 ass den obligatoresche Militärdéngscht agefouert an 2.000 jonk Lëtzebuerger Männer tëscht 20 a 25 Joer zwangsrekrutéiert ginn.



D'Paschtéier goufe forcéiert, den Eed op d‘Republik ofzeleeën. Vill vun hinnen hunn et net gemaach an heemlech vun der Kanzel erof géint d'Fransouse gewiedert a gehetzt.



Enn Oktober 1798 kënnt et an der Eifel, am Éislek zu Opstänn. Zu Klierf hate sech e puer honnert Bauere virun der Kantonalverwaltung versammelt an zolidd Rämmidämmi geschloen.





Verwaltunsgbeamten a Gendaarme goufe gebeetscht a gefaange geholl.Den Opstand gouf vun e puer Männer geleet, déi net vill Erfarung an militärescher Taktik haten. Ënnert hinnen de Schéifer Michel Pintz vun Aasselbur an de Beres Hubb vu Boukels.