D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Wéi tëscht 1795 an 1798 d’Fransousen zu Lëtzebuerg am "Département des forêts" d’Steieren erhéicht, d’Kierchen zougemaach an den obligatoresche Militärdéngscht agefouert hunn, koum et an der Eifel an am Éislek zum bewaffenten Opstand vun de Baueren - dem Klëppelkrich.





Sou zu Klierf, den 30. Oktober 1798, wou d'Klëppelmänner de Fransousen zueleméisseg wäit iwwerleeë waren, mä géint déi franséisch professionell gutt ausgebilten Zaldoten a Gendaarme keng Chance haten.Vill vun de Bauere goufe vun de Fransousen erschoss oder gefaange geholl. Am spéiden Nomëtteg koum et dunn an der Eifel beim Arzfeld zum Gefecht tëscht engen 300 Klëppelmänner an 100 Fransousen, bei deem 7 franséisch Zaldoten an 33 Baueren ëm d’Liewe komm sinn.78 gefaange Klëppelmänner kruten de Prozess gemaach an 33 Doudesuerteeler si vollstreckt ginn, dorënner och dat vum Michel Pintz dem Schéifer vun Aasselbur.